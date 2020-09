Waarpraatsje: Neisimmer

DE JOUWER – It bliuwt yn it wykein noch neisimmerwaar mei in soad sinne en in noflike temperatuer.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Mei in temperatuer tusken de 5 en 10 graden wurdt it wer in frisse nacht.

Sneon skynt de sinne de hiele dei, mar wat hege bewolking is net hielendal útsletten. De eastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt goed 20 graden.

Snein feroaret der net folle. By in matige noardeastewyn en in soad sinne wurdt it noch in bytsje waarmer as sneon.

Begjin takomme wurdt it stadichoan wat oar waar, mar it bliuwt moandei noch drûch en oan de waarme kant.

Jan Brinksma