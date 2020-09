Waarpraatsje: Neisimmer

DE JOUWER – Nei in wykein mei dochs wol in soad bewolking krije wy no in pear dagen waarm oant tige waarm neisimmerwaar.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De wyn giet nei it súdeasten en is swak, by de kust lâns stiet earst noch wat mear wyn. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Moandei skynt de sinne hast de hiele dei en by in swakke súdeastewyn wurdt it tusken de 25 en 28 graden.

Tiisdei kin it tropysk waarm wurde.

Jan Brinksma