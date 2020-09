Waarpraatsje: Hiel oar waar

DE JOUWER – Oan it kreaze neisimmerwaar mei in hiel soad sinne en in noflike temperatuer komt woansdei stadichoan in ein. It wurdt ritich.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it noch helder. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne geregeld, mar der is sa út en troch ek bewolking. Yn ‘e middei kin der in bui falle. De matige wyn komt út it suden oant súdwesten. By de kust lâns en boppe de Iselmar wurdt de wyn frij krêftich. Mei goed 20 graden is it noch wol myld.

Nei woansdei bliuwt it ritich en it wurdt oerdei in hiel stik kâlder.

Jan Brinksma