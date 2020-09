Waarpraatsje: Freed wer wat sinne

DE JOUWER – It wie in strieminne tongersdei en it ferskil mei woansdei wie tige grut. Freed knapt it waar wer wat op.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten. It wurdt 12 graden.

Freed skynt de sinne, mar der is wis ek bewolking. It bliuwt op de measte plakken wol drûch. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 18 graden hinne.

Yn it wykein bliuwt it in bytsje ritich.