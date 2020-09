Waarpraatsje: Bytsje waarmer

DE JOUWER – Nei in fris wykein mei sinne, bewolking en rûnom yn Fryslân in pear buien, sil it takomme wike wat waarmer wurde. It bliuwt wol in bytsje ritich.

Sneintejûn falle der in pear buien, mar yn ‘e nacht nei moandei ta binne der ek opklearringen. By de kust lâns kin noch in bui falle. Op guon plakken is kâns op (wat) damp. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 5 en 10 graden.

Moandei wikselje bewolking en sinne inoar ôf en in bui is net hielendal útsletten. Yn ‘e rin fan ‘e middei is der ek hege bewolking. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. In wurdt in graad as 18.

Tiisdei en woansdei wurdt it in bytsje waarmer.

Jan Brinksma