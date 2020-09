Twa sjoernalisten delstutsen by kantoar Charlie Hebdo

Yn Parys binne twa minsken mei in grut kapmes swier mishannele. It giet om meiwurkers fan Cash Investigation, in kritysk ûndersyksprogramma dat allegear misstannen oan ‘e kaak stelt. De misdie krige syn beslach deun by it gebou dêr’t foar de oanslach fan 2015 it redaksjekantoar fan Charlie Hebdo siet.

De plysje hat twa minsken oppakt dy’t fertocht wurde fan ‘e hakkerij. Omstanners hawwe holpen by it fangen fan ‘e fertochten. De plysje ûndersiket oft der sprake is fan terrorisme.

Earder dizze moanne is it proses begûn tsjin fjirtjin fertochten fan mandéligens oan de oanslach op Charlie Hebdo. It tydskrift krige de ôfrûne wike nije bedrigings fan moslimterroristen, dy’t fan betinken binne dat der geweld folgje moat as de redaksje ynhâld publisearret dy’t harren net noasket. Dat wie koartlyn op ‘e nij it gefal. It tydskrift publisearre doe de spotprinten fan de midsiuwske profeet Mohammed ibn Abd.