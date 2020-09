Torra sil abbelearje nei wêrzjen

Joaquim Torra sil samar net ynskikke dat it Spaanske heechgerjochtshôf him wêrze hat. Hy is fan doel om yn berop. Dat soe tsjinje moatte foar it Europeesk hôf. Wilens hat syn abbekaat de Spaanske rjochters frege om Torra yn funksje bliuwe te litten. It is wizânsje dat soksoarte fersiken ynskewield wurde.

It hat der op it stuit alles fan dat de Katalanen op 7 febrewaris in nij parlemint kieze kinne. De regearingspartijen Junts per Catalunya en ERC wolle dat der op dy deimannichste in stimbusgong komt. Oft dy in soad feroarje sil, mei men betwivelje: by de lêste twa ferkiezings wie de ferdieling fan ‘e parlemintssitten hast krekt-en-gelyk. De Katalaansksinnige partijen makken in mearderheid út en foarmen in regear dat him dúdlik útspriek foar in ûnôfhinklike Katalaanske steat.