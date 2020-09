Stúdzjemiddei Fryske Bibeloersetting oer ‘soarte’ Frysk

Wie Maria swanger, swier of yn ferwachting fan Jezus?

Sokke en oare taalfragen komme oan ’e oarder op in stúdzjemiddei fan YKFE-FBO, de stifting dy’t dwaande is om de Bibel opnij yn it Frysk oer te setten. Ien fan de fragen is: nei hokker Frysk wurdt oerset: dat fan ‘yn ferwachting’ (in lienwurd út it Hollânsk) of dat fan ‘swier’ (in ‘echt’ Frysk wurd)?

Sân saakkundigen binne útnûge om elk foar oar in aspekt fan dat ûnderwerp te beljochtsjen. It binne: prof.dr. Nicolien van der Sijs (Nijmegen), dr. Willem Visser (RUG/Fryske Akademy), dr. Lénart de Regt (Vrije Universiteit/United Bibel Societies), Nika Stefan MA (Fryske Akademy), Gerbrich de Jong MA (NHL-Stenden), prof.dr. Hans Van de Velde (Fryske Akademy/Universiteit Utrecht) en dr. Cor Waringa, oersetter Nije Testamint.

It ûnderwerp rekket net allinne de oersetters, mar elkenien dy’t dwaande is mei (de takomst fan) it Frysk. Minsken yn it ûnderwiis, de Provinsje, skriuwers/oersetters, kultuer-amtners, dûmnys, politisy en oaren dy’t belangstelling hawwe, binne dêrom tige wolkom. Wa’t komt moat him/har opjaan troch in mail te stjoeren nei wfbo@ykfe.frl. De middei stiet ûnder lieding fan prof.dr. Rolf Bremmer, redakteur fan de nije Fryske Bibeloersetting. It programma is hjir yn te sjen.

De stúdzjemiddei wurdt holden op freed 30 oktober fan 13.30 oant 17.00 oere yn de Martinitsjerke fan Frjentsjer, Breedeplaats 2. Parkearje kin by Albert Heijn, Leeuwarderweg 8-A.