Stipe foar feroaring fan asbest- nei sinnetek

Enerzjykoöperaasjes en eigeners fan grutte dakken kinne profesjonele help krije as se de asbestplaten ferfange wolle troch sinnepanielen. De provinsje hat € 150.000 beskikber om tweintich dakken oan te pakken en wol dêr de noeden fan de dakeigeners mei weinimme. Projekten kinne yntsjinne wurde fia www.samenzonderasbest.nl.

Ynwenners dy’t oansletten binne by in enerzjykoöperaasje profitearje fan de opbringst fan de sinnepanielen. De koöperaasje hiert it dak en fan dy opbringsten kin de dakeigener de asbestsanearring bekostigje. De griene stroom dy’t wûn wurdt giet nei it elektrisiteitsnet.

Sûnt 2013 stimulearret de provinsje de dûbeldslach ‘asbest derôf, sinnepanielen derop’. Yn de ôfrûne sân jier binne 405 grutte Fryske asbesttekken oanpakt, sa’n 5,7% fan it totaal. Yn 2017 wie Fryslân de earste mei de saneamde Samenzonderasbest-oanpak. Húshâldens hawwe sa ek baat by in grut sinnetek. Dy oanpak blykt it effektyfst. Dêr hawwe 268 húshâldens fan profitearre. Grinslân fiert de regeling ek yn, Oerisel en Gelderlân hawwe it noch yn beried.