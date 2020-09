Op sneon 26 septimber 2020 is it op de dei ôf 675 jier lyn dat de slach by Warns levere waard. Sûnt 1945 wurdt alle jierren op it Reaklif in betinking holden.

Dit jier hie dat foar de 75e kear wêze kinnen, mar yn ferbân mei de koroanamaatregels kin dat net trochgean.