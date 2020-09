Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it Feitsma Fûns oangeande de nij te beneamen direkteur fan de Fryske Akademy. Dy petysje wurdt woansdei 16 septimber om 9.45 oere op it Provinsjehûs oanbean oan deputearre Sander de Rouwe.

De brief is hjir te lêzen: 200914 Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer nije direkteur Fryske Akademy.