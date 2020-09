Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging

Op 10 septimber 2020 hat de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân ienriedich foar it ynstellen fan Frysktalige plaknammen stimd. De Ried fan de Fryske Beweging stelt dat tige op priis en jout de gemeenteried én it kolleezje fan boargemaster en wethâlders in ‘plom’.

It beslút foar Fryske plaknammen is, oars as guon minsken miskien tinke, gjin kwestje fan ‘geveltsjefrysk’. De plaknammen wurde net allinnich op de kombuorden set, mar ek fêstlein yn de ‘Basisadministratie Adressen & Gebouwen’. Dêrmei wurdt in fûnemint lein foar it Frysk yn dizze jonge gemeente. Noardeast Fryslân is dêrmei in foarbyld foar oare gemeenten yn Fryslân.

Taheakke: Plombrief Noardeast-Fryslân.