Protte walfisken oanspield by Tasmanië

Foar de kust fan it Australyske eilân Tasmanië binne yn totaal sa’n 470 walfisken ûntdutsen dy’t yn ’e problemen kaam binne. Moandei spielden al sa’n 270 bisten oan, tiisdei waarden nochris 200 oantroffen.

Al trije dagen is in grutte rêdingsaksje oan ’e gong. Besocht wurdt de walfisken werom nei it djippe te krijgen, mar dat is dreech. Oant no ta is dat noch mar by 25 walfisken slagge. In stikmannich strâne dêrnei opnij. Wêrtroch’t de bisten oanspield binne, is net dúdlik.

Fan de twadde groep dy’t no fûn is, is it grutste part al dea. Dochs bliuwe rêdingswurkers hoop hâlden en hoopje se hjoed noch in tal rêde te kinnen. Der is wol hast by, seit in koördinator fan de rêdingsaksje. Hoe langer it duorret, hoe grutter de kâns dat de bisten beswike.