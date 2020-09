Pere Aragonès nije presidint Kataloanië

Pere Aragonès is de nije presidint fan Kataloanië. De fise-presidint is woansdei troch it parlemint beneamd as opfolger fan Joaquim Torra, dy’t moandei út syn amt set is. Torra is nei Artur Mas en Carles Puigdemont de tredde Katalaanske presidint op rige dy’t twongen is op syn funksje oer te jaan.

Aragonès is foaroanman fan ‘e partij ERC, dy’t stribbet nei in ûnôfhinklike Katalaanske republyk. Hy is opfolger fan Oriol Junqueras, de minister fan finânsjes yn it regear-Puigdemont, dy’t in finzenisstraf fan trettjin jier útsitte moat foar dielname oan it referindum fan 2017.

As presidint sil Aragonès nije ferkiezings útskriuwe. Dy wurde nei ferwachting begjin 2021 hâlden.