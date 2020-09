Ofskied Corlienke de Jong (FNP)﻿ yn Provinsjale Steaten

Op 16 septimber namen Provinsjale Steaten, ûnder de gearkomste, ôfskied fan Corlienke de Jong (FNP). Fanwegen oare wurksumheden jout se it Steatelidmaatskip deroan. Rein van der Wal nimt har plak yn.

Corlienke de Jong (1966) út Jutryp wie hast seis jier fraksjefoarsitter fan de FNP. No‘t har baan as dosint maatskippijlear en skiednis op it Friesland College net mear te kombinearjen is mei it Steatelidmaatskip, jout se har sit werom oan de fraksje. Sijbe Knol nimt de funksje fan fraksjefoarsitter oer.

Rein van der Wal (1958) út It Surhústerfean is de earste opfolger en nimt dêrmei it stokje oer fan De Jong. Woansdeitemoarn is hy beëdige as Steatelid ûnder de Provinsjale Steategearkomste. Van der Wal is gjin ûnbekende yn de polityk. Hy wie al fjouwer jier Steatekommisjelid foar de FNP en njoggentjin jier riedslid yn de gemeente Achtkarspelen. Van der Wal sit ek yn ’e pr-kommisje en yn ’e skaadfraksje fan de FNP yn Achtkarspelen.