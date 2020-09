Oanslach Parys wie rjochte op Charlie Hebdo

De oanslach mei in grut slachtersmes, freed yn Parys, wie rjochte op meiwurkers fan it tydskrift Charlie Hebdo. Dat seit ien fan ‘e fertochten, in Pakistaanske man dy’t nei de oanslach fêstnommen is. De man, Ali Hassan, seit dat er moslim is en dat er de tekenders fan it tydskrift tenei komme woe mei’t dêr okkerdeis spotprinten fan de islamityske profeet Mohammed yn stiene.

By de oanslach rekken twa telefyzjesjoernalisten swierferwûne. Hja wurken yn it gebou dêr’t Charlie Hebdo earder syn redaksjekantoar hie. Wilens is it tydskrift lykwols ferfearn nei in better befeilige plak ta. De fertochte seit dat er dat net wist.