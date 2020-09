Oanpart skieden ynwenners yn Fryslân tanaam

Yn Fryslân is it tal skieden ynwenners dit jier tanaam oant 7,6% (wie 6,1% yn 2010). Skiermûntseach spant de kroan: mei in persintaazje fan 10,7% hat de gemeente it heechste persintaazje skieden ynwenners. Dat en mear docht bliken út in analyze fan Independer op basis fan data fan it Sintraal Buro foar de Statistyk. Yn it ramt fan de Dei fan de Skieding brocht Independer skiedingssifers yn kaart en ferlike dy mei tsien jier lyn.

Grutte provinsjale ferskillen

It oanpart skieden ynwenners leit lanlik op 7,8%. Wol binne der ferskillen de provinsje ûntdutsen. Sa binne Friezen mei in skiedingspersintaazje fan 7,6% ûndergemiddeld faak skieden. Limburch hat it grutste oanpart skieden ynwenners mei in persintaazje fan 8,7%. Oerisel hat just it lytste oanpart skieden ynwenners (6,7%).

Oanpart skieden ynwenners nimt hast oeral yn Fryslân ta

Opfallend genôch naam it tal skieden ynwenners de ôfrûne tsien jier yn hast alle Fryske gemeenten ta, yn trochsneed 1,5%. It heechst wie Skiermûntseach (+3,1%), folge troch Eaststellingwerf (+2,3%) en Smellingerlân (+1,7%). Op Flylân wie it krekt leger (-1,3%).

Opfallende gemeente yn Fryslân

Yn Fryslân wenje – relatyf sjoen – de measte skieden minsken op Skiermûntseach. Yn dy gemeente is nammentlik 10,7% fan de ynwenners skieden. Yn Harns (9,5%) en Ljouwert (8,6%) is it persintaazje skieden ynwenners ek relatyf heech. Fan alle Fryske gemeenten is it persintaazje derfoaroer it leechst yn Dantumadiel: dêr is ‘mar’ 5,4% fan de ynwenners skieden.

Besjoch it oersjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente.