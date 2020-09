Nije twatalige dichtbondel fan Simon Oosting

De tredde bondel fan Simon Oosting is twatalich en hjit DC…en tichterby / DC…en dichterbij.

DC is Washington DC dêr’t de dichter in skoft wenne hat; gedichten oer DC steane yn it skift mei de gelikense namme. Der komme mear fiere streken oan bar, mar ek de omkriten fan de Feanhoop yn Fryslân dêr’t de dichter in searje gedichten oer brêgen makke hat. De bondel hat fiif skiften dy’t allegear in motto meikrigen hawwe út de Odyssee.

De dichtbondel leit no yn ’e boekhannel.

Boekgegevens:

DC…en tichterby / DC…en dichterbij | Auteur: Simon Oosting