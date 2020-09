Nije haadredakteur Feanster weromfluite nei anty-Fryske aksje

Regiokrante De Feanster hat in nije haadredakteur en dy miende dat er op eigen manneboet alle Frysk út ‘e krante ferbalje koe. Dat fernaam de FNP moandei, doe’t de partij in mailberjocht fan ‘e krante krige mei it nijs: “we plaatsen geen Friese berichten (meer).” Dat die de FNP yn Achtkarspelen op syn webstee te witten.

De FNP hat fuortendaliks in klacht yntsjinne by antydiskriminaasjesintrum Tûmba yn Ljouwert. NDC Mediagroep, eigner fan De Feanster, wie ek net wiis mei de anty-Fryske aksje. De FNP hat in mail krige dêr’t yn stie dat Frysktalige stikken lykas de opinybydragen fan de FNP gewoan wolkom binne en dat dy ek yn it Frysk opnommen wurde. Douwe Wijbrand, krantesjef by NDC Mediagroep, seit tsjin Omrop Fryslân dat De Feanster in nije haadredakteur hat dy’t de taalregels noch net koe.

It webstee fan De Feanster neamt de namme fan de nije haadredakteur net. NDC Mediagroep wol graach mei de FNP yn Achtkarspelen om ‘e tafel om de kwestje út te praten.