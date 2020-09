Nije bondel fan Sjoerd Bottema

By de Afûk is ferskynd: De grize oer de grouwe, nije en bewurke folksferhalen fan Sjoerd Bottema.

Goeie ferhalen meie altyd wer op ’e nij ferteld wurde. Yn dizze bondel jout Sjoerd Bottema syn eigen draai oan bekende en minder bekende folksferhalen. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Oer harren tjustere praktiken, grouwélich en grousum, mar ek gauris fermaaklik.

Sjoerd Bottema debutearre yn 1995 mei It fertriet fan dokter Kildare. Dêrnei ferskynden ferskillende ferhalebondels en in roman. Yn 2020 waard it ferhaal Total Loss bekroand mei in Rely Jorritsmapriis.

It boek leit no yn ’e boekhannel.

Boekgegevens:

De grize oer de grouwe | Auteur: Sjoerd Bottema | Utfiering: paperback | ISBN: 978 949 315 943 3 | Ferkeappriis: € 16,50 | www.afuk.frl.