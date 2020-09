Nederlânske bern binne it tefredenst oer harren libben

Bern en jongelju kinne it bêste opgroeie yn Nederlân. Dy konklúzje lûkt Unicef yn in ûndersyk nei it wolwêzen fan bern oant achttjin jier yn ’e 41 wolfarrendste lannen. Nederlân einiget dêryn op it earste plak, folge troch Denemarken en Noarwegen.

De bernerjochte-organisaasje fan de Feriene Naasjes ûndersocht de mentale en fysike sûnens fan bern en seach ek nei harren sosjale en akademyske feardichheden. Yn ’e measte lannen is wat minder as tachtich persint fan de bern tefreden oer syn libben. Bern yn Nederlân binne it tefredenst. Oergewicht en obesitas binne wol grutte problemen, warskôget Unicef. In fearn fan de Nederlânske bern is te grou. Wrâldwiid kampt ien op ’e trije bern tusken de fiif en njoggentjin jier mei oergewicht en obesitas.

Fierder leit prestaasjedruk op skoallen yn Nederlân neffens Unicef op ’e loer. “Wy witte út resint ûndersyk dat Nederlânske jongelju de measte stress ûnderfine troch skoaldruk”, seit Suzanne Laszlo, direkteur fan Unicef Nederlân. “Neigeraden dy druk grutter wurdt, ûnderfine jonge minsken mear emosjonele problemen en minder libbenstefredenheid.”

De koroanakrisis komt dêr nochris boppe-op. “Bern en jonge minsken hawwe mentaal lêst fan de koroanapandemy”, seit Laszlo. Unicef ropt dêrom oerheden wrâldwiid op om bern net út it each te ferliezen by it nimmen fan beslissings oer koroanamaatregels.