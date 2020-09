Natuerynrjochting by De Hoeve set útein

Fan ’e wike begjint de gebietskommisje Beekdal Linde mei de ynrjochting fan goed 35 bunder natuer foar Natuurnetwerk Nederland by De Hoeve. In wichtich ûnderdiel is it werombringen fan twa stikken fan de âlde rin fan de beek de Lende. In pear âlde petgatten komme ek werom. Der wurdt in inkeld perseel ôfplagge en der wurde maatregels nommen om wetter fêst te hâlden en stadiger ôf te fieren.

It gebiet yn súdeast Fryslân leit tusken de Lende, de Noardwolder Vaort, de IJkenwei en de krusing mei de Kontermanswei. Seis petgatten dy’t hjir oarspronklik op de wâl fan De Lende leinen, wurde opnij groeven. Dy petgatten binne yn it ferline ûntstien troch it útgraven fan fean foar de turfwinning. Dy rinne aanst wer fol mei wetter. Twa âlde meanders – beeklussen – yn de Lende wurde ek opnij útgroeven. Sleatten dy’t heaksk op de Lende rinne wurde minder djip en sleatten dy’t dêr parallel mei rinne wurde tichtmakke op plakke dêr’t de wetterhúshâlding dat talit.

Minder wetteroerlêst

Al dy maatregels soargje derfoar dat it wetter stadiger fuortrint en de perselen minder drûch wurde. Dat is goed foar de ûntwikkeling fan krûde- en faunaryk gerslân dêr’t flinters, ynsekten en fûgels graach komme. Tagelyk kin de Lende it wetter stadichwei ôffiere by fûle reinbuien, sadat by lânbougrûn minder wetteroerlêst ûntstiet. Fan ’e wike set oannimmer Oosterhuis BV út Nijeveen útein mei it wurk. It is de bedoeling dat it kerwei ein dit jier of begjin takomme jier klear is.

Gearwurking

De gebietskommisje Beekdal Linde wurket yn opdracht fan de provinsje Fryslân en yn ’e mande mei de streek oan plannen foar it gebietsynrjochtingsprojekt Beekdal Linde. De kommisje bestiet út fertsjintwurdigers fan de gemeenten Eaststellingwerf en Weststellingwerf, Steatsboskbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, provinsje Fryslân, LTO Noard en de Ferieing Lytse Doarpen.