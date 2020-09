NASA freget bedriuwen om moannestiennen oan te wizen en te ferkeapjen

De Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA wol gearwurkje mei kommersjele bedriuwen om moannegrûn- en stiennen te sammeljen. De organisaasje hat in dokumint publisearre, dêr’t bedriuwen yn foarsteld wurdt om moannegrûn oan te wizen en te ferkeapjen. It leafst foar 2024, it jier dat NASA wer minsken op ’e moanne sette wol.

NASA betellet tusken de 15.000 en 25.000 dollar foar de moannegrûn, ôfhinklik fan it gewicht (tusken de fyftich oant 500 gram). Bedriuwen moatte as bewiis dan wol in foto oanleverje mei dêrby de krekte lokaasje, sadat de meunsters troch NASA-misjes meinommen wurde kinne. De bedriuwen hoege de moannestiennen dus net sels nei de ierde te bringen. De Amerikanen wolle de meunsters brûke foar ûndersyk, skriuwt NASA-topman Jim Bridenstine yn in bloch.

NASA sjocht it ûntginnen en brûken fan moannegrûnstoffen as essinsjeel foar it plan om astronauten foar langere tiid op ’e moanne te hâlden.