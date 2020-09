LTO presintearret Lân- en Túnbou-troanrede 2020

LTO presintearret sneon 12 septimber de Lân- en Túnbou-troanrede. Boeren en túnkers sprekke har út oer harren takomst, wat se fan de polityk ferlangje en wat de maatskippij fan harren ferwachtsje mei: in útstutsen hân om gear te wurkjen oan in fitale en duorsume agraryske sektor.

De agraryske sektor stie it ôfrûne jier yn it middelpunt fan de belangstelling fan de Nederlânske maatskippij. It omtinken gie faak út nei de bedrigingen foar it fuortbestean fan de Nederlânske lân- en túnbou. Mar de sektor wol ek in ynfolling jaan oan de takomst dy’t boeren en túnkers perspektyf biedt. Dêr is stipe fan de polityk en de mienskip foar nedich. Yn ’e Troanrede docht de agraryske sektor in oprop.

De boeren en túnkers ûndernimme foar elkenien. Foar de sekerheid fan iten op ús board en grien yn ús libben. En foar de omjouwing. Nederlân is in tichtbefolke, mar fruchtbere delte dêr’t we sunich op wêze moatte. Agrariërs wolle dêr graach in bydrage oan leverje.

De ôfrûne wiken dielden ûndernimmers harren ferhaal fia sosjale media om omtinken te freegjen foar #vooronsland. De moaiste reaksjes binne sammele op www.vooronsland.nl. De Troanrede bout dêrop fierder yn ’e oanrin nei Prinskesdei.

De Lân en Túnbou-troanrede is te lêzen fia dizze link, of besjoch hjir de fideo.