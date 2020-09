Ljouwert ferjit de Fryske taal by omtinken foar net-betûfte skriuwers

Dat net elkenien yn Ljouwert maklik in Hollânsktalich briefke skriuwt, is in ding dêr’t gâns lju gjin aan fan hawwe. De gemeenterie wol dat mear minsken harren dêr rekkenskip fan jouwe. De gemeente hat sadwaande twa saneamde ‘leafdesboaden’ opdracht jûn en stypje de net sa rêdsume skriuwers út de haadstêd en omkriten by it skriuwen fan in kreas minnebrief.

Dy skaadskriuwsters meitsje diel út fan in Nederlânske aksje dêr’t gemeenten in wike lang omtinken yn freegje foar in beheinde skriuwfeardigens. It webstee dat dêr ynformaasje oer jout, stiet hjirre: https://www.lezenenschrijven.nl/voor-gemeenten

Anne Brouwer en Lieke van den Krommenacker binne de Ljouwerter skaadskriuwsters. Hja sitte hjoed yn ‘e âld Ljouwerter finzenis, de Blokhúspoarte, mei in skriuwmasine foar harren om minnebrieven te typen. Frou Brouwer seit dat hja it brief neitiid mei de lêstjouwer yn in slúf stekt en dy op ‘e post docht.

It webstee fan de gemeente Ljouwert oer de leafdesboaden stiet hjirre: https://overdedrempel.frl/de-liefdesbode-en-dbieb-leeuwarden-vragen-aandacht-voor-laaggeletterdheid/. It lit der neat fan skine lit dat Ljouwert yn it twatalige Fryslân leit, en de noch folle beheindere skriuwfeardigens yn it Frysk wurdt net neamd. Wol seit frou Brouwer oer it skriuwen fan in minnebrief: “We doen ons best om dat in iemands eigen taal te doen.” Oft jins bêst dwaan genôch is om in flaterfrij Frysk brief by jins leaf op ‘e doarmatte te krijen, mei men jin ôffreegje.

De twa skaadskriuwsters sitte woansdei oan fjouwer oere ta yn ‘e Blokhúspoarte.