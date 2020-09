Learaar dea oantroffen yn sleat Snits

Yn in sleat oan ‘e Pasfeardyk yn Snits is tiisdei it lichem fûn fan in man dy’t identifisearre is as in learaar fan RSG Magister Alvinus yn deselde stêd. It giet om in man fan 49 jier. Syn namme is net buorkundich makke. Neffens de plysje wiist neat op in misdriuw.

De lessen op Magister Alvinus binne tiisdeitemiddei en woansdeitemoarn ferfallen. Woansdei is der in betinking foar de ferstoarne learaar.