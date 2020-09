Kuiertocht Pinetum foar allinnichsteanden 4 oktober

Op sneintemiddei 4 oktober organisearret Joyce Boerkoel fan Relaasjebemiddeling IndiviDuo wer in kuiertocht. Om 12.30 oere geane de dielnimmers op ’en paad foar in kuiertocht fan seis kilometer. De hjerstkuiertocht is bedoeld foar alle allinnichgeanden yn it noarden. Earst lid wurde is net nedich.

Diskear wurdt kuiere yn boskwachterij Anloo mei in protte natuerskjintme en bysûndere histoaryske plakken. Der wurdt ôfwikseljend oer smelle paadsjes en mei passende ôfstân oer moaie brede leanen rûn. Underweis binne grêfheuvels, in ûnderdûkershoal út de Twadde Wrâldoarloch, in hunebêd en bloeiende heidefjilden te sjen.

De bosk is bysûnder mei syn lierebeammen, spjirren, dinnen, bûkebeammen, leanen fan Amerikaanske iken en mammoetbeammen. Mar it aldermoaiste moat men mei eigen eagen sjen en dat is it Pinetum Ter Borgh. In paradyske besteande út sa’n 500 ferskillende prachtige grutte konifearen. Yn dat arboretum mei moaie sitsjes sil de groep picknicke.

Nei de kuiertocht kin eventueel mei de groep noch wat dronken of iten wurde.

Graach foarôf oanmelde fia www.individuo.nl/activiteiten. Foar mear ynljochtingen: skilje mei Joyce Boerkoel op 06 – 28633962 of sjoch op ’e webside.