Keningspear nei Súdeast-Fryslân

Tongersdei 17 septimber komme de Kening en de Keninginne nei Súdeast-Fryslân foar in saneamde streekbesite. It keninklik pear docht trije gemeenten oan: Opsterlân, Smellingerlân en Eaststellingwerf. De besite stiet yn it teken fan de takomst fan provincie Fryslân. De klam sil lizze op de lânbousektor, de Fryske taal en kultuer en duorsumheid.

Kommissaris fan de Kening drs A.A.M. Brok is bliid mei de besite: “Wy binne tankber dat yn dizze tiid fan koroana it Keninklik Pear tiid nimt foar in besite oan ús moaie provinsje. Der is in breed en koroanafeilich programma gearstald. It is bysûnder te neamen dat se yn petear geane mei jonge Fryske boeren oer harren takomst en dat der wiidweidich omtinken is foar Frysk ûnderwiis en de posysje fan ús taal en kultuer.”

Súdeast-Fryslân wurdt karakterisearre troch mienskipsgefoel, lânbou en natuergebieten. De regio hat lykwols ek te meitsjen mei ûntwikkelingen lykas krimp, fergrizing en klimaatferoaring. Dat set de leefberens ûnder druk. Dit jier is in RegioDeal sletten tusken it regear en ferskate partijen yn de regio om de brede wolfeart en it takomstperspektyf fan ynwenners en bedriuwen te ferbetterjen.

De Kening en Keninginne komme by de besite yn ’e kunde mei organisaasjes dy’t har ynsette foar lânbou, duorsumens en de Fryske taal en kultuer. It earste diel fan de besite rjochtet him op duorsum ûndernimmerskip, kennisútwikseling en gearwurking by ekologyske fraachstikken. Dêrneist praat it pear mei jonge boeren oer de takomst fan de lânbou yn Fryslân en de útdagingen dêr’t de nije generaasje yn dizze sektor foar stiet.

It twadde part fan de besite rjochtet him op de Fryske taal en kultuer. It pear nimt diel oan in les Frysk op in skoalle foar fuortset ûnderwiis en praat mei fertsjintwurdigers fan inisjativen dy’t de posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis en yn de maatskippij fersterkje.

Der is ek omtinken foar it skûtsjesilen. De SKS fiert dit jier it 75-jieriich jubileum. De festiviteiten koene net trochgean fanwege koroana. It skûtsjesilen is koartlyn taheake oan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De SKS ynformearret de Kening en Keninginne oer de betsjutting dêrfan.

By de streekbesite jilde de aktuele, algemiene koroanarjochtlinen foar gearkomsten. De lokaasjes wurde foarôf net bekend makke om groepsfoarming foar te kommen en de oardelmeterôfstân te garandearjen.