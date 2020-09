Katalaanske presidint Torra ôfset

De Katalaanske presidint Joaquim Torra is ôfset. De heechste Spaanske rjochtbank hat him út syn amt set om’t er by de Katalaanske parlemintsferkiezings fan 2019 in spandoek ophingje litten hat mei de oprop om Katalaanske politisy dy’t finzen sitte frij te litten.

It ophingjen fan politike boadskippen yn iepenbiere gebouwen is yn Spanje ferbean as der ferkiezings binne. Neffens de Spaanske rjochters hat Torra de neutraliteit fan de oerheid skea dien. Torra mei de kommende oardel jier gjin offisjele funksjes útfiere. Boppedat moat er in boete fan tritichtûzen euro betelje.

Torra folge yn 2018 Carles Puigdemont op, dy’t nei België flechtsje moast nei’t it parlemint de ûnôfhinklikens útroppen hie. Dat waard dien nei’t in mearderheid fan ‘e Katalaanske stimbusgongers yn in referindum foar in eigen Katalaanske steat stimd hie. Spanje erkent de Katalaanske ûnôfhinklikens net mear en nei in koart skoft streekrjocht bestjoer út Madrid wei waarden der op lêst fan ‘e Spaanske oerheid nije ferkiezings yn Kataloanië organisearre. Dy feroaren amper wat oan ‘e gearstalling fan it parlemint.