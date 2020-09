Jûn riedsgearkomste taalbelied Noardeast-Fryslân

De gemeenteried fan Noardeast Fryslân praat tongersdeitejûn oer it Frysk taalbelied. De gemeente is in fúzjegemeente fan Kollumerland c.a., Dongeradiel en Ferwerderadiel. Foar 1 jannewaris 2021 moat it beleid fêststeld wêze. De basis fan de plannen foar de kommende jierren is it taalbelied fan de gemeente Ferwerderadiel. Dat wie de meast Frysksinnige gemeente fan de fúzjepartners. De plannen geane út fan twataligens. It taalbelied stiet foaroan op de wurklist. Der hawwe har in tal ynsprekkers oanmeld. Nei it ynsprekken sil de gemeenteired oer de plannen prate. De riedsgearkomste is te folgjen fia it telefyzjekanaal fan RTV NOF (digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord) of de lifestream fan de gemeente Noardeast Fryslân (https://ris2.ibabs.eu/noardeastfryslan).