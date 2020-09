Jenny Douwes hoecht justysje gjin dna te jaan

Jenny Douwes hoecht justysje dochs gjin dna te jaan. It dna fan feroardiele misdiedigers wurdt yn Nederlân yn in databank opslein. Frou Douwes rôp yn 2017 op ta in blokkade fan ‘e sneldyk om bussen tsjin te hâlden mei minsken dy’t yn Dokkum tsjin Swarte Pyt demonstrearje woene. Yn 2019 oardiele de rjochter al dat dielname oan ‘e blokkade net slim genôch wie dat dat dna-opslach rjochtfeardige.

Frou Douwes dielde it nijs hjoed sels fia Twitter: