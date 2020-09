Húshâldingen yn Fryslân duorsumst fan Nederlân

Enerzjybedriuw Vattenfall publisearre ôfrûne tongersdei de Duorsumheidsyndeks Nederlânske Gemeenten. Dêr is ynsichtlik mei makke hoe’t húshâldingen duorsumheid tapasse yn en om it hûs. Op basis fan dy yndeks binne dy yn Fryslân útroppen ta de duorsumste fan Nederlân. Vattenfall stelde de yndeks gear op basis fan de nijste data fan Rykswettersteat, it Sintraal Buro foar de Statistyk en Cobra Groeninzicht.

Duorsumste gemeenten yn Fryslân

De duorsumste gemeenten yn de Duorsumheidsyndeks skoare relatyf sjoen it heechst as ôfgien wurdt op it tal sinnepanielen, it tal ISDE-subsydzje-oanfragen en de mjitte fan ferstienning. Fryslân komt der as duorsumste provinsje fan Nederlân út. Húshâldingen dogge it hjir goed trije kear better as lanlik yn trochsneed (3,1).

Yn Fryslân skoare de gemeenten It Amelân (4,4), Opsterlân (3,5), De Fryske Marren (3,2) it bêste wat duorsumens oangiet. Flylân hat de grutste ynhelslach te meitsjen. Dêr dogge se it just minder goed as lanlik yn trochsneed (0,4).

Fryske húshâldingen kieze faak foar sinnepanielen

Yn totaal hat 9% fan alle Nederlânske húshâldingen sinnepanielen op it dak. Op provinsjaal nivo binne der lykwols grutte ferskillen. Fryslân skoart mei 13,1% boppegemiddeld goed wat sinne-enerzjy oangiet.

Yn Fryslân binne se yn Harns it meast begien mei (sels) winnen fan enerzjy troch sinnepanielen: 28,3% fan de húshâldingen dêr hat se. Yn de ûnderskate Fryske gemeenten binne de ferskillen yn de sinnepanieleyndeks grut, blykt út de Duorsumheidsyndeks.

Fryslân is minst ferstienne provinsje

Ferstienning fan tunen is, mei it each op duorsumheid en miljeu, ûngeunstich te neamen. Al is ferstienning wol oanwêzich, Fryslân kin him de ‘grienste’ provinsje neame. Fryske tunen binne nammentlik foar ‘mar’ 31,9% ferstienne; de lanlike trochsneed is 39,8%.

Oer it hiele lân sjoen spant Flevolân de kroan mei in ferstienningsgraad fan 63%. Alle seis gemeenten dêr binne minder ‘grien’ as de Nederlânsk trochsneed. De mjitte fan relative ferstienning de gemeente is hjir yn te sjen.