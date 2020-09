GGD Fryslân bringt testkapasiteit omheech en bekoartet wachttiid

Fan hjoed ôf kin GGD Fryslân deis 1000 yn stee fan 800 minsken mei klachten op it koroanfirus teste. De laboratoaria kinne mear testen oan. Sadwaande kin it firus flugger opspoard wurde en wurdt de wachttiid koarter.

Oars as yn de ôfrûne wiken mooglik wie, wol de GGD dat minsken dy’t klachten hawwe binnen 24 oeren test wurde kinne. De GGD siket nei mear mooglikheden om de kapasiteit te fergrutsjen. Der wurdt no test yn Drachten, Drylts en Ljouwert, mar it is de bedoeling dat der meikoarten twa lokaasje by komme.

It meitsjen fan in ôfspraak moat fia de lanlike nummers: 0800-8101 foar leararen of soarchferlieners mei klachten en 0800-1202 foar oaren mei klachten.