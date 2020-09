Fideo: Jouster Toer wer kompleet

It weromsetten fan in spits op de Jouster Toer hat rûnom it nijs helle; lokaal, provinsjaal en sels lanlik. Sjoch bygelyks de websiden fan de Jouster Krante, Omrop Fryslân én de NOS. Op de facebookside Ik bin in Jouster omdat… is de operaasje fan alle kanten troch belangstellenden yn byld brocht; bytiden o sa fraai.

Besjoch hjirûnder de reportaazje dy’t de lokale stjoerder Radio Spannenburg der juster oer makke. Dêrûnder stean boppedat filmferslaggen oer earder wurk oan de toer en it meitsjen fan de nije spits op in wurkpleats yn Snits.

De âlde spits is hast twa jier lyn al fuorthelle. De ferfanging hat folle langer duorre as ynearsten tocht waard, om’t it net maklik wie om de sinten der foar byinoar te swyljen. Gemeente De Fryske Marren hat nei in skoft redendielen twa ton beskikber steld en foar omtrint noch in ton is lang om let oare stipe fûn.