Eksposysje Constant Dullaart

Fan 10 oktober 2020 oant en mei 14 febrewaris 2021 presintearret it Frysk Museum yn Ljouwert de útstalling Constant Dullaart: This Unjust Mirror. It wurk fan de konseptuele keunstner draait om it ynternet. Constant Dullaart (Leiderdorp, 1979) docht al jierren ûndersyk nei nepaccounts op de sosjale media, reklame en propaganda, tema’s dy’t aktueler binne as oait. Syn wurk reflektearret op de bredere sosjale en kulturele effekten fan manipulative nije media. Mei syn útstalling presintearret Dullaart syn earste museale solo-útstalling.

“In online account by Facebook, Instagram, Google, Snapchat, Twitter of Telegram is gau oanmakke,” seit Hanne Hagenaars, gearstaller fan de útstalling. “Likes binne op dy platfoarmen de mjitte foar jins sukses. Eltse ‘instagrammer’ is grutsk op syn grutte oantal likes, mar it nuvere is dat er dy ek keapje kin. Dêr is in grutte merk foar. Yn lannen as Yndia en Bangladesh wurkje minsken dei yn dei út oan it meitsjen fan nepaccounts om sa dy likes foar de keaper sette te kinnen.”



Oscar Wilde

In nij gedicht fan Dullaart, basearre op de wurden fan it personaazje Lord Henry Wotton út It Portret fan Dorian Gray fan Oscar Wilde, foarmet de basis fan syn earste museale solo-útstalling. It is in gearkomste en spul mei ynternet, fuortsmyt-identiteiten, propaganda en mediakrityk. De útstalling yn Ljouwert nimt de besiker mei ferskate ynstallaasjes mei op in spannende reis yn de fantastyske wrâld fan online propaganda, nepnijs en nepfolgers. Wat is echt en wat is net echt op it ynternet? En wannear is it wurk fan de keunstner?

Constant Dullaart

Constant Dullaart is in âld-residint fan de Ryksakademy yn Amsterdam. Hy wennet en wurket yn Berlyn; dêrneist wurket er geregeld yn Amsterdam en makket er diel út fan de Rapid Response Residency fan Eyebeam yn New York. Yn 2015 krige er de Prix Net-Art, de ynternasjonale priis foar ynternetkeunst. Syn wurken wurde toand yn MCA, Chicago, Whitechapel Gallery London, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Import Projects Berlin, Utah Museum of Contemporary Art, ZKM Karlsruhe, Victoria & Albert Museum London en MAAT Lisbon. Dullaart hat ferskate útstallingen gearstald en joech les oan universiteiten en akademys yn hiel Europa.