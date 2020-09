Eigner Telegraaf keapet Ljouwerter Krante

De Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd wurde oernommen troch de Flaamske útjouwerij Mediahuis. Dy jout ek De Telegraaf, NRC Handelsblad, Metro en in grut tal Flaamske kranten út, lykas De Standaard.

Net allinne de twa Fryske deiblêden wurde eigendom fan Mediahuis. Dat jildt ek foar de oare kranten fan de NDC Mediagroep. Dat binne in soad lokale en regionale wykkranten, mar ek it Dagblad van het Noorden.

De kranten yn Noard-Nederlân wienen yn de jierren njoggentich noch selsstannich, mar trochdat it tal abonnees hurd tebekrûn, binne se de ôfrûne jierren allegear al fusearre.

De measte kranten yn Nederlân en Flaanderen hearre tenei by Mediahuis of by De Persgroep.