Earste edysje The Trip yn Neushoorn

Fan ’t hjerst organisearret popsintrum Neushoorn yn Ljouwert ûnder de neamer The Trip in rige minyfestivals yn gearwurking mei ferskate lokale inisjativen en organisaasjes. Fjouwer optredens op in jûn en koroanafeilich foar publyk. De earste edysje is op sneon 3 oktober yn gearwurking mei Hit The North.

Alle jierren selektearje de Noardlike Popkoepels, ESNS en ITGWO mei-inoar njoggen talintfolle artysten en bands dy’t in jier lang in trajekt folgje fan bootcamps, treningen en útfieringen. Yn it jier toere de njoggen Hit The North-acts troch it noarden, by sealen en fjilden del.

Sneon 3 oktober stean fjouwer fan dy acts op it poadium: Seewolf út Aldebiltdyk, Delore út Ljouwert, Isa Zwart út Emmen en Cashmyra út Grins. De doarren geane iepen om 20.00 oere en kaarten binne foar € 2,- te keap.

Seewolf

Seewolf makket sfearfolle poprock mei in swymke moderne psychedelika, muzyk dy’t tagelyk yntrovert en ekstravert klinkt. Ofkomstich út Fryslân, fangt harren muzyk de sfear fan in grimmitige, isolearre winter op it plattelân yn it noarden. Dat wurdt fakkundich kontrastearre en oanfolle troch de analoge waarmte fan harren studiolûd.

Isa Zwart

Isa Zwart is in jonge sjonger-ferskesskriuwer út Emmen, ynspirearre troch John Mayer, Gavin James en Billie Eilish. Hja skriuwt oer it plezier fan reizgjen, mar ek oer it deistich libben en wol mei har lietsjes ferbine, boeie, pikefel jaan, in trien yn jins eagen bringe of in glim op jins antlit tsjoene.

Delore

Mei mankelike ferskes biedt it Fryske Delore harkers in ynsjoch yn harren siel. De minsklike geast, bysûndere plakken en relaasjes binne de wichtichste yngrediïnten foar harren frisse en dreamerige lietsjes. Frontfrou Liza Bloem leveret persoanlike ferhalen mei sêfte sang, omliste troch glêsheldere gitaarpartijen, floeiende drums en djippe sythesizers.

Cashmyra

Cashmyra is in Nederlânsk postpunkduo út Grins mei absurde teksten, minimalistyske gitaarrifs en beukende drums. De ôfwikseling tusken lûd en sprutsen wurd hâldt it publyk by de sjo skerp. Ea ien sjongen heard oer in ‘broadsje tsiissûfflee’ of oargels? Wolkom yn harren tsjustere en nuveraardige wrâld.