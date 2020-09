De Ljouwerter en Fryske lobby yn De Haach

Yn de Ljouwerter Krante fan 22 augustus l.l. stie in artikel oer de Fryske lobby yn De Haach. Fryslân en Ljouwert soene harren belangen net goed witte te ferdigenjen. Nei oanlieding dêrfan rjochtet de PvdA-fraksje yn de Ljouwerter gemeenteried him yn in brief ta it kolleezje fan B&W.

De fraksje hat al faker omtinken frege foar in bettere lobby yn De Haach, mar dat hat neat úthelle. Beklamme wurdt dat yn Ljouwert as haadstêd fan Fryslân de measte foarsjenningen húsfêste binne. Foarsjenningen op it mêd fan ekonomy, rykstsjinsten, kultuer, ûnderwiis en útgean. Ljouwert hat fan alle plakken yn Fryslân de measte banen en is in knooppunt fan spoarferbiningen en autodiken. De PvdA wol dat sa hâlde en de posysje fan Ljouwert foar Fryslân fersterkje. De haadstêd moat sterke foarsjenningen hâlde en in rjochtstreekse oansluting (sûnder oerstappen) op in rappe spoarferbining mei de Rânestêd krije, omdat dat fan essinsjeel belang is.

Mei tien fragen wol de fraksje te witten komme oft it kolleezje it iens is mei wat yn it krante-artikel útholden wurdt en wat it dêroan docht en dwaan sil. Behalve oer de kwaliteit en de organisaasje fan de lobby geane de fragen ek oer de rappe spoarferbining dêr’t op it stuit plannen foar makke wurde. Foar hokker fan de foarstelde trajekten kiest Ljouwert?

De brief oan it kolleezje is op 1 septimber ûndertekene en ferstjoerd.