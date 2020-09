David Attenborough brekt rekôr op Instagram

De 94-jierrige biolooch en telefyzjepresintator David Attenborough hat yn krapoan oardel dei 3,2 miljoen folgers krige op Instagram. Tongersdei wie er al de fluchste ea mei ien miljoen folgers, nammentlik yn fjouwer oeren en 44 minuten.

Yn syn earste fideo warskôget de wrâldferneamde presintator fan natuerdokumintêres foar de ynfloed fan klimaatferoaring: “Ik ferken dizze foar my nije foarm fan kommunikaasje om’t, lykas wy allegear witte, de wrâld yn gefaar is.” It filmke wie freedtejûn goed tolve miljoen kear besjoen.

“Kontininten stean yn ’e brân, gletsjers teie, koraalriffen stjerre ôf, fisken ferdwine út ús oseanen, en de list giet mar troch”, seit Attenborough. “Mar wy witte wat we deroar dwaan moatte en dêrom sil ik dizze nije kommunikaasjewize brûke.”

Hy wol syn folgers ynformearje oer klimaatferoaring en yn filmkes útlizze wat se der tsjin dwaan kinne. Filmmakkers Colin Butfield en Jonnie Hughes, dy’t de oankommende Netflix-dokumintêre David Attenborough: A life at our planet makken, pleatse út syn namme berjochten op syn Instagramakkount.

It foarige rekôr fan in akkount dat it fluchst ien miljoen folgers hie, stie op namme fan aktrise Jennifer Aniston. Hja die der ferline jier fiif oeren en sechtjin minuten oer om dat tal te berikken.