‘Dans met mij’: oade oan de Nederlânske dûns

De NTR en de Nederlandse Dansdagen drage kultuer, en yn it bysûnder dûns, in waarm hert ta. Beide partijen hawwe de hannen gearslein om de wearde fan dy prachtige keunstfoarm tichter by it publyk te bringen yn de telefyzjeútstjoering Dans met mij. Yn dat programma, dat útstjoerd wurdt mei it Festival de Nederlandse Dansdagen Digitaal, diele ambassadeurs fan de Nederlânske dûns, Jan Kooijman en Igone de Jongh, harren leafde foar dûns en sille se yn petear mei bysûndere gasten út de dûnswrâld.

Igone en Jan oer har ambassadeurskip en it telefyzjeprogramma Dans met mij: “Yn de dîns lizze ús woartels. Mei dy sektor sille wy ús ek altyd ferbûn fiele. It is in drege tiid. De teäters hawwe it swier, en dêrmei de dûnsers en dûnsmakkers ek. Wy sjogge der dêrom nei út om, mei de NTR en de Nederlânske Dûnsdagen, in ynspirearjende jûn gear te stallen fol dûns en dûnspetearen en om ús as ambassadeurs yn te setten foar dy prachtige keunstfoarm, sadat wy sjen litte kinne hoe ryk oft Nederlân, sels yn drege tiden, is oan moaie dûns en talintearre makkers en útfierders.”

Just dit jier is it wichtiger as ea om de rykdom en de wearde fan de Nederlânske dûns sjen te litten oan in sa grut mooglik publyk. Yn in spesjale fariant fan de Nederlânske Dûnsdagen is de oprop ‘dûnsje mei my’ foar elkenien in útnûging om ús mei-inoar te ferbinen.

Dûns wurdt tichterby brocht, thús by it publyk, om just de ôfstân lytser te meitsjen en tichtby te kommen. Miskien wol tichterby as ea.

Utstjoering: sneon 3 oktober om 22.20 oere op NPO 2 (40’).

Oer NDD Digitaal 2020

It digitale programma fan 2020 hat in oantal werkenbere ûnderdielen yn in nij digitaal jaske stutsen, mar der binne ek ferskate nije projekten úteinset, spesjaal foar de online edysje. Alles is online te bewûnderjen. It programma bestiet ûnder oare út eigen projekten lykas dansthuis.nl (earder Bloedbanden?), dûnsfilms (ûnder oare in tal premjêres), de fjirde edysje fan it jierlikse dansMuseum, deistige premjêren fan firtuele residinsjes en noch folle mear.

Festival de Nederlandse Dansdagen Digitaal wurdt holden fan 1 o/m 8 oktober, online fia www.nederlandsedansdagen.nl.