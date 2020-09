Grutte noed yn Steaten oer kommunikaasje Drintsk-Fryske Wâld

De fraksjes fan CDA, ChristenUnie, FNP, GrienLinks, PvdA, SP en VVD stelle mei-inoar fragen oan it Kolleezje oer de kommunikaasje mei de ferskate brûkersgroepen yn en om it Drintsk-Fryske Wâld (DFW). Neffens de partijen sit him dêr de oast as it giet om de ûntstiene ûnrêst by de bedriuwen en rekreative organisaasjes yn en om it gebiet by Appelskea.

Wurkbesite

Yn ’e Steaten fan 24 juny is in moasje oannommen dat de kommunikaasje tusken organisaasjes yn it DFW ferbettere wurde sil. De partijen hawwe ûnderwilens op wurkbesite west en fêststeld dat de situaasje allinnich mar fierder eskalearre is. Se wolle no fan deputearre Hoogland witte hoe’t hy in goed oerlis struktureel boargje sil, sadat organisaasjes en bedriuwen har wer serieus nommen fiele.

Stjoergroep

In fêste fertsjintwurdiging fan belanghawwenden út de doarpen om it gebiet hinne én de rekreaasjehoeke yn de Stjoergroep DFW soe fan belang wêze. Dy is der no net. De provinsjale partijen wolle derop ta dat it kolleezje ien of mear gearkomsten mei fertsjintwurdigers fan Steatsboskbehear, bedriuwen út Appelskea en brûkersgroepen organisearret om de ferhâldingen wer rjocht te lûken en ôfspraken te meitsjen oer better oerlis en kommunikaasje.

Takomstplan

De partijen wolle ek witte oft der al in takomstplan klear is oer de úteinlike ynrjochting fan it DFW dêr’t de balâns tusken natuerbehear en rekreatyf gebrûk dúdlik yn wurdt. De Steateleden wolle ynsjoch yn sokke stikken, dat is no ek net it gefal.

Taheakke: Skriftlike fragen oer brûkersgroepen Drintsk-Fryske Wâld.