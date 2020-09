Better djipfries as blinefries

Skôging fan Jabik van der Bij

It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet mei it Frysk. Ien kear yn de fjouwer jier kinne wy tsjûge wêze fan de rituele dûns om de taalbeam, want der binne altyd wol griene sprútsjes te finen. Ek al binne de útkomsten dizze kear net better as de foarige kear, der is altyd wol wat te finen dat de moed deryn hâldt. Dizze kear is dat it skriuwen yn it Frysk dat tanimt. Elkenien kin it merkbite: de jongerein doar it Frysk op de bûstelefoan faker te brûken. Gjin akademyfrysk, mar dochs. Sels moedigje ik myn pakesizzers, dy’t hikke en tein binne yn de Betuwe, oan om Frysk te skriuwen ek al ha se gjin inkelde les Frysk hân. Uteinlik is stavering mar in helpmiddel en oan feroaring ûnderhevich.

Dat de jongerein wat minder skrutel is om Frysk te skriuwen is grif winst, mar de fjouwer ‘fluchhifkingen’ roppe wol wat fragen op. Sa fernuveret it my dat der sa’n bytsje reaksjes op komme. De Fryske deiblêden en Omrop Fryslân meitsje wat wurk fan it parseberjocht fan de provinsje. Fedde Dykstra en Rimmer Mulder geane der yn de Ljouwerter Krante wat djipper op yn, mar fierder bliuwt it dêr stil. Wiswier, op It Nijs binne der inkelden dy’t der har sechje oer sizze, mar botte grut liket de belangstelling net te wêzen. Hoe komt dat? Tinke de measte Friezen, lykas Frâns Kuipers yn syn kollum, dat it wol goed komt mei it Frysk? Of is it ûnferskilligens foar it Frysk oer? Dat lêste wol my hast net oan, want as men Friezen freget oft se it slim fine soene as it Frysk ferdwine soe, dan sizze de measten dat soks har tige spite soe. Ik tink dat in efterútgong dy’t sa ûngemurken giet dat je him net fernimme lykas in drip in stien úthollet, net oanset ta aksje. Dyjinge dy’t him wol ûngerêst makket oer de takomst fan de taal kriget it etiketsje fan djipfries opplakt, lykas Kuipers koartlyn yn syn kollum die. Sokke Fryske skerpslipers hoecht men net serieus te nimmen. Mar om dan mar as in blyn hynder achter it joecheigerop fan in deputearre oan te draven, is wol it oare uterste. Sterker: dat roppen dat it goed giet mei it Frysk hat in gefaarlijke kant. De ‘sljochtwei Fries’ en de ‘louwe Fries’ (neffens de typology fan Durk Gorter yn De Aktuele Steat fan Fryslân yn 2001) is it dan al lang bêst. Sokke rapporten, dêr’t de deputearre sels fan seit dat se net wittenskiplik ûnderboud binne, wurkje lykas de gerêststellende wurden fan Colijn foar de Twadde Wrâldoarloch: “Gaat u maar rustig slapen.”

Men soe dit soarte fan rapporten betitelje kinne as nepnijs. It wurket as in ûnsichtber firus. Sa’n firus is, lykwols op in oar mêd, krektlike gefaarlijk as it koroanafirus. It set minsken op ’e ferkearde foet. Yn stee fan har bewust te meitsjen fan wat elkenien wol merkbite kin, struit it har sân yn ’e eagen. Wa’t fraachtekens set by de útkomsten wurdt ôfservearre mei it boppeneamde etiketsje. Earlik sein soe ik graach wolle dat de deputearre gelyk hie, mar salang’t ik net wit wat de (talige) eftergrûn is fan dy 29% dy’t de muoite naam om de fragelist yn te foljen, set ik grutte fraachtekens by de útkomsten. Hoe represintatyf wiene dy 29% foar de hiele Fryske befolking en wat hoe âld wiene de antwurders? En wat moatte wy mei dizze twa konklúzjes yn it rapport: “Ek tsjin de bern prate der mear Friezen Nederlânsk (49,7 persint ) as Frysk (45,1 persint ). Neffens de Taalatlas fan 2020 is foar 57,3 persint fan de Fryske befolking it Frysk de memmetaal”? Hoe kin dat?

Yn 2000 en 2005 ha wy rom 10.000 bern fan fjouwer skoallen foar fuortset ûnderwiis befrege oer har taalgedrach en har hâlding foar it Frysk oer. Se follen de list yn ûnder de les, m.o.w. 100% respons. As men allinne al sjocht nei de earste taal (de taal mei mem) fan de bern tusken tolve en 19 jier dan siet dêr in dúdlike delgeande line yn: fan 52% yn 1980 nei 47% yn 1994 en 40% yn 2005. De jiertallen slane op de ûndersiken fan de Fryske Akademy yn 1980 en1994 en dissertaasje VanderBij/Valk yn 2005. It lêste ûndersyk wie in effektûndersyk nei it projekt Frysk yn it Fuortset Underwiis yn opdracht fan it provinsjebestjoer. Dat der frijwol gjin signifikante effekten te mjitten wiene (en eins weismiten jild) paste net yn it deistige politike bedriuw en it ûndersyk mei de oanbefellingen is dan ek streekrjocht yn it laad ferdwûn.

De simpele oplossing fan in protte lju dy’t it Frysk tadien binne is om de skoallen by de kladden te pakken. Kuipers fynt it heil yn de trijetalige skoalle, mar it is in publyk geheim dat de iene saneamde trijetalige skoalle de oare net is. Skoallen kinne wis wol in goede bydrage leverje, mar de skoalle is in ôfspegeling fan de mienskip. It binne net de lessen Frysk dy’t dy taal troch de tiid helpe kinne. Frysk op skoalle hat deselde status en itselde plak lykas oeral yn de mienskip en dat is noch altyd it Jan Poepsplak. Wolle wy allegearre mei-inoar dat it Frysk in ‘fanselsprekkend plak’ kriget, dan sil der mear barre moatte as allinne de skoallen achter de fodden te sitten en hjir en dêr wat mei subsydzjes te struien. Wêrom slagget it wol om de minsken waarm te krijen foar de enerzjytransysje en wol it mar net om Friezen bewust te meitsjen fan de behyplike posysje fan it Frysk? Mear wetten hawwe wy net nedich, mar wol in plan om it de Friezen tusken de earen te krijen dat de tiid fan tuike-oan foarby is. De blynkleppen sille ôf moatte. Ik soe wolle dat de enerzjy dy’t no ien kear yn de fjouwer jier yn de fluchhifkingen stutsen wurdt, brûkt wurdt om in plan te meitsjen om de earder neamde ‘sljochtwei en louwe Friezen’ yn it kamp fan de ‘bewuste Friezen’ (Gorter, 2001) te heljen.