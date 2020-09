Belzelân hat lang om let in regear

It hat 493 dagen duorre, mar lang om let hawwe de Belzen wer in regear. It is ien mei ministers fan sân partijen. De grutste parlemintsfraksje, de Flaamske N-VA makket dêr gjin diel fan út. De koälysje bestiet út de sosjaal-demokratyske Parti Socialiste en Sp.a, de liberale MR en Open Vld, de Ecolo en Groenen en de Flaamske kristen-demokratyske CD&V.

De ferwachte nije premier is Alexander de Croo, de foaroanman fan de Nederlânsktalige liberale Open Vld. Syn fraksje is net de grutste, mar nei trije Frânsktalige premiers efterinoar wie in fjirden foar de Nederlânsktalige partijen net akseptabel.

De formaasje wie tige dreech, om’t de Nederlânsktaligen en Frânsktalige partijen hiel ferskillende dingen wolle. Yn Walloanië stimme de measte minsken foar partijen dy’t sosjale herfoarmings wolle en dy’t it lân byinoar hâlde wolle, wylst in protte Flamingen just politike fernijing en in opdieling fan België foarsteane.

Mei’t der sa’n soad en sokke ferskillende koälysjepartijen binne, sil it kommende regear gjin grutte feroarings trochfiere. Der binne wat ekstra útjeften foar saken dy’t de partijen wichtich achtsje, lykas iepenbier ferfier, plysje, de pensjoenen en it bedriuwslibben.

Op it stuit is Sophie Wilmès premier fan it Belzelân. Hja is yn maart keazen mei in beheind mandaat. Har taak wie benammen om it lân feilich troch de koroanakrisis hinne te krijen.