Alternative Warnsbetinkingen

De betinking fan de Slach by Warns sil dit jier net trochgean omreden fan de koroanagoarre. Mar it bestjoer fan de Stifting Slach by Warns wie fan miening dat de 75e betinking net samar foarby gean koe. Dêrom is der ankom sneon 26 septimber middeis om 13.45 oere as alternatyf in spesjale útstjoering op Omroep Súdwest. Dy is te besjen fia kanaal 1343 by KPN, Xs4all en Telfort. En op omroepsudwest.nl. Sjoch hjir foar in taljochting.

Boppedat rint âld-sjoernalist, publisist en histoarikus Kerst Huisman sneontemiddei nei de stien as ienmansaksje foar in Fryske grûnwet; sjoch hjirre.

Oaren dy’t fan doel binne en organisearje wat by wize fan alternative Warnsbetinking, kinne dêr omtinken foar freegje troch soks ûnder dit berjocht by de reaksjes te melden.