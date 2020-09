Afûk en Fryske gemeenten starte kampanje ‘Taal yn it sosjaal domein’

Profesjonals bepale faak de taal dy’t sprutsen wurdt yn it ûnderlinge kontakt mei soarchfregers. Troch omtinken te jaan oan de memmetaal fan de soarchfreger is de tsjinstferliening te ferbetterjen. Minsken fiele harren nammentlik better op har gemak en jouwe mear en bettere ynformaasje as se dat yn har eigen taal dwaan kinne. Yn ’e mande mei de Fryske gemeenten set de Afûk mei it projekt ‘Frysk yn ’e soarch’ yn op it fergrutsjen fan it taalbewustwêzen fan de soarchprofesjonals yn it sosjaal domein. Tongersdei waard it startsein jûn foar de kampanje troch it oanbieden fan it tydskrift ‘Taal yn ‘e soarch’ oan de teamleden fan it gebietsteam Snits Noard.

It oanbieden fan it tydskrift oan de teamleden fan it gebietsteam Snits Noard is gjin tafal. ‘Frysk yn ’e soarch’ sil in jier lang meirinne mei dat team. “Wy wurkje graach oan dit projekt mei. Soarch en stipe wurkje pas goed as je inoars taal prate; de memmetaal is dan hiel belangryk”, fynt wethâlder Mirjam Bakker fan de gemeente Súdwest-Fryslân. “Wy hawwe yn al ús gebietsteams omtinken foar it Frysk. Yn gebietsteam Snits Noard praat likernôch de helte Frysk; dat makket it in nijsgjirrige groep om te folgjen.”

Mei dat team lit de Afûk sjen hoe’t de memmetaal fan soarchfregers brûkt wurde kin om de tsjinstferliening te ferbetterjen. De professionals sille harren ûnderfiningen mei oare profesjonals yn de provinsje diele.

Troch ûnderfiningen en ferhalen fan profesjonals te dielen en troch praktyske tips en wurkateliers oan te bieden, wurdt ynset om de soarchfregers te stimulearjen harren eigen taal te brûken. It Frysk stiet dêrby foarop, mar der is ek omtinken foar bygelyks streektalen en migrantetalen. “Dat lêste is hiel belangryk, want it Frysk is hjir net de iennichste minderheidstaal: wy hawwe it Stedsk en it Hylpersk, en wy hawwe in soad migrantetalen”, fertelt wethâlder Bakker. “Yn gebietsteam Snits Noard sit in meiwurker dy’t Arabysk praat. Fansels kin net elkenien yn syn memmetaal betsjinne wurde, mar it giet ek om de bewustwurding.”

Organisaasjes dy’t oanslute wolle of dy’t op syk binne nei mear ynformaasje kinne terjochte op www.friesindezorg.frl.