Wettermeubel iepene yn paleistún Prinsessehôf

De lêste moannen binne der yn keramykmuseum it Prinsessehôf yn Ljouwert inkelde feroarings oanbrocht.

Sa is de teesalon opfrist, is der in gloednije útstalling te sjen oer Maria Louise van Hessen-Kassel en is it Prinsessehôf opkreaze mei in Escheriaanske muorreskildering troch Leon Keer.

As kroan op it wurk ûntbleate wethâlder Hein de Haan fan Ljouwert ôfrûne freed yn ’e paleistún in wettermeubel. Mei it berneboarterstastel is de fergees tagonklike tún ekstra oantreklik foar famyljes.