Wat in ynstjoerd briefke dwaan kin

Alle dagen binne der yn kranten ynstjoerde stikken te lêzen. Soms reagearret der ien op, mar meastal bliuwt it stil. De skriuwer hat syn noed utere, mar de swierrichheid bliuwt bestean. As dy noed de krante sels oangiet, kin it oars gean. Dat fernaam Jangerben Mulder okkerwyks.

Yn RondOm Vandaag (regionaal online en hûs-oan-hûsblêd mei yn Fryslân de edysjes Ljouwert, Drachten, Snits en It Hearrenfean) skreau in redaktrise fan ’t simmer in kear dat se har net echt Frysk neame doarst, omdat se net Frysk praat, ek al is se wol grutbrocht yn Fryslân.

Dy opmerking wie foar Mulder (op It Nijs bekend troch syn niget oan âlde en folksferhalen dy’t er neifertelt) genôch reden foar in ynstjoerd briefke. Hy lei út wat it foar him betsjut om in echte Fries te wêzen: Frysk prate, lêze en skriuwe, de leafde foar dy taal útdrage en der net oan meiwurkje dat dy teloargiet. Hy sleat ôf mei: “En wat foar in Fries binne jo? Yn de redaksje sitte fan in krante dy’t yn Fryslân ferskynt, mar de Fryske taal oan ’e kant skoot.”

Dy lêste sin kaam oan! Hy sette de redaktrise oan it tinken. De taal fan pake en beppe, fan in part fan har famylje en har freonen ferlern gean litte, dêr woe se net oan meiwurkje. Se betocht dat se dat yn har funksje wol die troch gjin artikels yn it Frysk te publisearjen en har boarnen net de gelegenheid te jaan om harren ferhaal yn de eigen taal te dwaan. Se makke der wurk fan en gie yn petear mei de Afûk om better ynsjoch yn de problematyk te krijen. It waard har dúdlik dat har nijsblêd gjin belied hie oer it brûken fan it Frysk. Trochdat sy net Frysk prate giene de ynterwievs as fansels yn it Nederlânsk. Dat hie oars kinnen, want se ferstiet it Frysk wol.

It sil oars by RondOm Vandaag. De redaktrise freget by in ynterview tenei oft har peteargenoat leaver Frysk of Nederlânsk praat. Har Frysktalige meiredakteur kin de sitaten dan yn it Frysk werjaan. Dy kollega sil ek alle kearen in Fryske column publisearje dy’t yn alle Fryske edysjes opnommen wurdt.

Ien en oar is te finen yn www.rondomvandaag.nl/reader/21457.

De kollum fan Johan Vogelzang op www.rondomvandaag.nl/reader/21550#p=4.

It artikel Frysk yn RondOm Vandaag: “Iedereen heeft het recht de krant te lezen in zijn eigen taal.” op www.rondomvandaag.nl/reader/21457#p=22.