Waarpraatsje: Wer waarme dagen yn it foarútsjoch

Der wie fan ’e middei aardich wat bewolking mei ris in bui. Fan it noardwesten út klearret it op. De wyn, út it noardeasten, is swak.

Fannacht sil it op de measte plakken drûch wêze. Der kin wolris in lokale mistbank ûntstean. De temperatuer sil sakje oant 12 à 10 graden. Der stiet in swakke noardweste wyn, dy’t oan de kust en op de Iselmar wat steviger wêze kin.

Moarn is der in lytse kâns op in bui. De temeperatuer sit om de 20 graden hinne en de swakke wyn komt út it noardwesten. Letter krimpt de wyn, ears5t nei it westen en jûns nei it suden.

Nei moarn giet de temperatuer omheech en krije we oan it wykein ta tige waarme dagen.

Waarnimmer