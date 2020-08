Waarpraatsje: Wer fjouwer waarme dagen

DE JOUWER – It is dan net mear gleonhjit, mar it bliuwt noch wis fjouwer dagen waarm simmerwaar.

Tiisdeitejûn kin der op goun plakken noch in bui falle, en wat tonger is net hielendal útsletten. Yn ‘e nacht nei woansdei ta sil it helder wêze en der is in (lytse) kâns op wat damp. By in swakke sudewyn leit de temperatuer tusken de 13 en 17 graden.

Woansdei skynt de sinne geregeld, mar yn ‘e rin fan ‘e dei rekket de loft stadichoan berûn. De sudewyn wurdt matich en de temperatuer leit om de 25 graden hinne.

Tongersdei wurdt foarearst de lêste hiel waarme dei, mar freed en sneon binne ek noch simmersk.

Jan Brinksma