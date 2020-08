Waarpraatsje: Wat nofliker waarmte

Yn de nacht fan sneon op snein is der net folle bewolking en it is hast oeral drûch. It kin wol damp wurde. De temperatuer sakket nei 12 graden. De wyn is swak, oan de kust en op de Iselmar matich.

Snein oerdei komt der mear bewolking út it westen wei en sil der lichte buien foarkomme. Letter op ’e middei en jûns klearret it út it westen wei op. De temperatueren fariearje fan 20 graden oan de kust oant 22 boppe lân. De wyn rommet fan west nei noardwest en wurdt geandewei matich.

Waarnimmer